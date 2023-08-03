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Росстат продолжает фиксировать рост цен на бензин

3 августа 2023 23:29
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Росстат продолжает фиксировать рост цен на бензин

В Российском топливном союзе «Парламентской газете» рассказали, почему топливо дорожает.

Пока гнать российское топливо за рубеж будет выгоднее, чем продавать внутри страны, цены на заправках будут колебаться вместе с курсом иностранных валют, считают эксперты. В июле, по данным Росстата, рост цен на бензин превысил уровень инфляции. Что будет с ценами на заправках дальше, узнала «Парламентская газета».

Догнать и перегнать инфляцию
С начала года рост цен на бензин составил 4,75 процента, что выше уровня инфляции в 3,52 процента за тот же период, следует из данных Росстата. Только за последнюю неделю июля цены на АЗС выросли на 0,53 процента. Статистическое ведомство отслеживает динамику на 1700 заправках в 282 городах России.

Бензин марки АИ-92 на неделе 25—31 июля в Москве продавался по цене от 47,99 до 51,49 рубля, марки АИ-95 — от 52,89 до 57,69 рубля, марки АИ-98 и выше — от 63,39 до 66,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге 92-й стоил от 48,90 до 50,40 рубля, 95-й — от 52,75 до 55,69 рубля, 98-й — от 61,50 до 66,09 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо растут медленнее: с начала года горючее на заправках подорожало на 0,57 процента.

В Минэнерго ранее допускали рост розничных цен на бензин выше инфляции в период высокого спроса весной — осенью, но по итогам года повышение должно соответствовать ее уровню.

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