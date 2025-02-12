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Россияне стали больше тратить на бьюти-услуги

12 февраля 2025 10:01
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Россияне стали больше тратить на бьюти-услуги

Перед праздниками средний чек салонов красоты увеличился на 13% к январю прошлого года и составил 2871 рубль. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька «ЮMoney» и IT-компании «Эвотор», с которыми ознакомились «Известия» 12 февраля.

Среди самых популярных уходовых услуг ― стрижка и маникюр, что подтверждают данные опроса ЮMoney среди 1,5 тыс. россиян. Так, перед праздниками или важным свиданием женщины делают укладку (43% опрошенных), макияж (41%), педикюр, маникюр и маски для лица (35%), ходят к косметологу (7%). Только 15% опрошенных не делают ничего особенного.

В то же время большинство опрошенных мужчин (72%) сами приводят себя в порядок, не прибегая к услугам салонов. Из них 35% не делают ничего особенного, а 10% идут в парикмахерскую или барбершоп.

По информации IT-компании «Эвотор», в январе 2025 года средний чек барбершопов в РA составил 1762 рубля, что на 7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена стрижки выросла за январь на 7% год к году и составила 1212 рублей. В обычных парикмахерских мужская стрижка обойдется дешевле ― в 924 рубля (+5% к январю 2024 года), а в барбершопах в среднем в 1516 рублей (+4%). Средняя цена маникюра по России составила 2163 рубля (+10%).

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