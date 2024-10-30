Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

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Россияне в 2025 году смогут единоразово получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений, замороженных в 2014 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минтруд.

С 2014 по 2025 год действует мораторий на отчисление работодателем части средств на накопительный счет человека. Но сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан увеличивается, отметили газете в министерстве.

В 2024 году граждане России могут забрать пенсионные накопления разом, если речь идет о сумме, не превышающей 351 тыс. рублей. Однако в 2025 году максимальный размер вырастет на 17%, до 412 тыс. В Минтруде "Известиям" объяснили, что в 2024 году изменилась методика расчета и назначения выплаты. До июля этого года порог, позволяющий получать накопленные средства за раз, вычислялся, исходя из 5% от пенсии гражданина, а после - исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.

В ведомстве газете рассказали, что пенсионные накопления могут быть назначены в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет, а также накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно, пишет ТАСС.