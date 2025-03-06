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Россияне могут столкнуться с рядом дачных штрафов в 2025 году, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» юрист, доцент Финансового университета при Правительстве российской Федерации Оксана Васильева. В частности, она напомнила о правилах пожарной безопасности и обращении с отходами.

«Основными нарушениями являются нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства, — перечислила юрист. — Также важно помнить, что утилизация натурального мусора, такого как скошенная трава, листья и ветки путем сжигания допускаются только при определенных условиях».

Так, объяснила Васильева, расстояние до ближайшей постройки должны быть не менее семи с половиной метров, до лиственного леса — не менее 15, до хвойного — 50. Также сжигание должно происходить только в металлической бочке с дном. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф до 20 тысяч рублей.

Юрист также напомнила, что с 1 марта вступил в силу закон, изменяющий правила проведения сделок с земельными участками.