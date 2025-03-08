Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

При задолженности свыше трех тысяч рублей россияне рискуют лишиться электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ, любой долг, в том числе по алиментам, свыше трех тысяч рублей служит основанием для изымания судебными приставами средств индивидуальной мобильности.
"Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество", – уточнили в ведомстве.