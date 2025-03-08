Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

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При задолженности свыше трех тысяч рублей россияне рискуют лишиться электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ, любой долг, в том числе по алиментам, свыше трех тысяч рублей служит основанием для изымания судебными приставами средств индивидуальной мобильности.