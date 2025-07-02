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Россиян предупредили о подорожании мороженого

2 июля 2025 11:01
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Россиян предупредили о подорожании мороженого

Мороженое в российских магазинах подорожает на 5–10% по итогам этого лета к весне, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.

«Цены на мороженое этим летом 2025 года будут расти, потому что стоимость сырья, упаковки и логистики продолжает увеличиваться. Уровень инфляции оказывает значительное влияние на ценообразование всех товаров, включая мороженое. Хотя в последнее время инфляция стабилизировалась, производителям необходимо учитывать этот фактор при формировании цен. Летом наблюдается традиционный пик потребления мороженого, что создает условия для повышения цен производителями и продавцами. Потребление мороженого растет независимо от уровня доходов, так как продукт воспринимается как доступное удовольствие.
Тем не менее чрезмерное повышение цен может привести к снижению объема покупок среди чувствительных к ценам групп потребителей, что окажет негативное воздействие на объемы продаж отдельных производителей», — отметила Байгузина.

Она добавила, что повышенные расходы семей на десерт компенсируются возможностью насладиться любимым продуктом во время жары, а ассортимент позволяет выбрать продукцию различных ценовых категорий.

По данным кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», средняя цена пломбира в вафельном стаканчике в России составляет около 65 рублей. 

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