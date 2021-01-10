Россиян начнут штрафовать за выращивание картошки

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По словам управляющего партнера юридической организации “Позиция Права” Егора Родина, выращивание картофеля будет приравниваться к административным правонарушениям в том случае, если корнеплод будут выращивать для продажи из “нелегальных” семян.

Как напомнили на сайте РИА Новости , согласно ст. 10.12 Кодекса об административных правонарушениях, граждане РФ обязаны покупать посевной материал в специализированных торговых точках. Штраф за несоблюдение этого требования для физических лиц - 500 рублей, для юрлиц - до 10 тысяч рублей.

Юрист уточнил, что выращивание картофеля будет считаться административно-наказуемым преступлением только если выращивали его из “нелегального” посевного материала для продажи на семена, например, торговым сетям, сообщает anews.com.

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