Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса

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Российское правительство поддержало законопроект, в соответствии с которым нотариальное заверение сделок по дарению недвижимости может стать обязательным.

Законопроектом, внесенным в Госдуму Государственным собранием Башкирии, предполагается дополнить Гражданский кодекс нормой, по которой договор дарения недвижимости будет подлежать заверению у нотариуса, пишет ТАСС. Исключением станут сделки между супругами или близкими родственниками.

Как отмечали авторы законопроекта, договоры дарения между чужими людьми часто заключаются под давлением или под воздействием на социально незащищенные слои населения.