Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах

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Российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на границе стали разворачивать путешественников с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, которые выдали в период с 2023 по 2024 год. По информации туроператоров, из-за технического сбоя часть выданных в это время документов имеют не тот шрифт цифр. Кроме того, в паспортах наблюдаются опечатки.

Предполагается, что ошибки стали замечать благодаря введенным в конце 2023 года новым правилам проверки загранпаспортов, пишет Лента.