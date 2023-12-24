Россия впервые экспортировала в Казахстан и Узбекистан саженцы кустарников и деревьев

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В сравнении с 2022 годом экспорт посадочного материала увеличился на 97%.

Ставрополье впервые экспортировало саженцы в Казахстан и Узбекистан в 2023 году. Данные, сколько отгрузили в страны ближнего зарубежья питомники, приводит Россельхознадзор.

Ведомство уточнило, что по сравнению с 2022 годом экспорт саженцев увеличился на 97%. Также впервые деревья и кустарники уехали из России в Казахстан и Киргизию.

В Казахстан направлено 57,058 тыс. шт. саженцев яблони, малины и магнолии, в Узбекистан – 463 шт. саженцев многолетних деревьев.

Уточняется, что Киргизия в уходящем году получила более трёх миллионов саженцев малины и небольшие партии саженцев многолетних деревьев: елей, сосен, липы и берёзы (15 тыс. шт.).

Кроме того, в 2023 году из Ставрополя в Южную Осетию были отправлены саженцы декоративных культур, пишет Царьград.