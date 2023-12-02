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Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

2 декабря 2023 12:43
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Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия впервые с марта прошлого года вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз, пишет RT со ссылкой на данные Евростата.

Евросоюз за год увеличил закупки зерна из России в десять раз до 180 тыс. тонн, а Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших экспортёров зерна в ЕС.

Поставки в ЕС из Украины за месяц выросли на 1%, а за год снизились на четверть. В пятёрку лидеров по поставкам зерна в ЕС входят Бразилия, Турция и Канада.

Западные страны продолжают зарабатывать на мировом продовольственном кризисе, скупая дешевое зерно, а затем перепродают муку нуждающимся странам, заявил на посольском круглом столе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пишет Смотрим.

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