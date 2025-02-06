Россия в последний раз запустила в космос ракету «Союз-2.1в»

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Ракета "Союз-2.1в", запущенная накануне с космодрома Плесецк, стала последним носителем этого типа в истории, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее Минобороны сообщило, что 5 февраля расчеты ВКС России отправили в космос ракету легкого класса "Союз-2.1в" со спутниками в интересах ведомства.

"Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется", — сказал собеседник агентства.

Ракета "Союз-2.1в" создана на базе "Союза-2.1б" среднего класса. У нее отсутствуют четыре боковых блока, а на центральном вместо РД-108А используется двигатель НК-33. Изначально НК-33 создали еще в 1960-х годах для сверхтяжелого носителя Н-1. Ракета после четырех неудачных тестовых пусков не пошла в серию и на складах остался незначительный запас НК-33. Уже в XXI решили использовать его для "Союзов-2.1в".

Первый пуск легкой ракеты состоялся 28 декабря 2013 года. Всего в космос отправили 13 таких ракет. Все пуски прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Сейчас в России производится аналогичная по грузоподъемности с "Союзом-2.1в" ракета "Ангара-1.2". Также, как ожидается, Центр Хруничева разработает конверсионную "Рокот-М" (предыдущую версию создали из межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ)). Кроме того, на космодроме Восточный появится комплекс конверсионных ракет легкого класса "Старт-1М", которые будут сконструированы на базе МБР "Тополь".

Фото: pxhere.com