Россия решила обнулить НДС для операторов, которые продают туры в Белоруссию.

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Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, такие компании могут приравнять к операторам внутреннего туризма.

Глава министерства добавил, что одна из основных задач в этой сфере – подготовить кадры. Сейчас сервисы обоих государств приводят к единому стандарту. Это касается работы экскурсоводов, а также качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности организаторов. Результаты уже есть, пишет Смотрим.

"Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока. В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетили Белоруссию, за первое полугодие 2023 года – уже более 400 тыс. Количество поездок белорусских гостей по России также растёт и постепенно возвращается на допандемийный уровень", – заявил министр экономического развития Максим Решетников.