Россия более чем в три раза увеличила поставки шоколада в США.

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Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что за девять месяцев 2024 года РФ экспортировала шоколада в США на 1,7 миллиона долларов. За тот же период прошлого года поставки этого продукта составили 488,5 тысячи долларов. Всего Россия поставила 61 тысячу тонн шоколада на 191 миллион долларов.

Крупнейшими поставщиками шоколада в США остаются Канада (1,9 миллиарда долларов), Мексика (521,3 миллиона), Бельгия (167,4 миллиона), Германия (147 миллионов) и Польша (93,3 миллиона).