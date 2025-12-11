Российский рынок покинут два китайских кроссовера

BAIC прекратит в России продажи моделей X35 и X7. Об этом 10 декабря сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу китайского автопроизводителя.

«Машины распродаем. И на этом всё», — рассказал представитель марки. Он уточнил, что X7 — это прошлое поколение X75, а нового поколения X35 пока нет даже в Китае.

Кроссовер X75, а также X55 останутся в в российской линейке марки BAIC. Компания планирует сделать заказ на переднеприводные версии машин этой серии, а в 2027-м собирается вывести на рынок полноприводные модификации этих кроссоверов.

Кроме того, BAIC расширит внедорожную линейку автомобилей в России, к уже доступным рамным BJ40 и BJ60 в 2026 году присоединятся две новинки: BJ30 и BJ41, пишут "Известия".