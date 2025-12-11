Я нашел ошибку
Главные новости:
В Жигулёвске 40-летний ударил 20-летнего знакомого кулаком в лицо
В Жигулёвске 40-летний ударил 20-летнего знакомого кулаком в лицо
В Сызрани женщина убежала из магазина, не оплатив приобретённый товар
В Сызрани женщина убежала из магазина, не оплатив приобретённый товар
79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника
79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника
Российский рынок покинут два китайских кроссовера
Российский рынок покинут два китайских кроссовера
Отмечается, что у будущего фильма пока нет режиссера, а спродюсирует его собственная киностудия Деппа IN.2 Film.
Джонни Депп  готовится сыграть в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"
С посетителя требуют  847 тыс. рублей. Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.
Эрмитаж подал в суд на посетителя, который сел на трон Павла I и повредил его
Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».
В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.9
1.09
EUR 91.38
1.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные

Российский рынок покинут два китайских кроссовера

103
Российский рынок покинут два китайских кроссовера

BAIC прекратит в России продажи моделей X35 и X7. Об этом 10 декабря сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу китайского автопроизводителя.

«Машины распродаем. И на этом всё», — рассказал представитель марки. Он уточнил, что X7 — это прошлое поколение X75, а нового поколения X35 пока нет даже в Китае.

Кроссовер X75, а также X55 останутся в в российской линейке марки BAIC. Компания планирует сделать заказ на переднеприводные версии машин этой серии, а в 2027-м собирается вывести на рынок полноприводные модификации этих кроссоверов.

Кроме того, BAIC расширит внедорожную линейку автомобилей в России, к уже доступным рамным BJ40 и BJ60 в 2026 году присоединятся две новинки: BJ30 и BJ41, пишут "Известия". 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
425
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
451
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
424
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
550
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
601
Весь список