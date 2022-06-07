Российский "Макдоналдс" подал заявки на регистрацию новых товарных знаков

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Российский "Макдоналдс" подал заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков в виде изображений. Соответствующие записи от 2 июня 2022 года появились в реестре службы.

Оба логотипа в заявках выполнены в трех цветах - зеленом, красном и оранжевом.

Как следует из заявки, под этими логотипами планируется выпускать печатную продукцию, упаковку, зонты, рюкзаки, сумки, головные уборы, одежду, игры, игрушки, а также различные блюда, включая сэндвичи, йогурты и напитки, оказывать услуги ресторанов и доставки.

На следующий день после регистрации заявок российский "Макдоналдс" сменил название юрлица на "Система ПБО". При этом пока что название для самой сети ресторанов еще не выбрано.

Всего в России работало 850 точек McDonald's до его ухода. "Макдоналдс" под новым именем может открыться уже 12 июня, пишет РГ.