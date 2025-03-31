Российских водителей ожидают шесть важных изменений с 1 апреля

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Эксперты предупредили российских водителей о новых штрафах и подорожании сервисного обслуживания с 1 апреля, также ожидается, что некоторые машины будут продаваться с большой скидкой, сообщает издание "Газета.Ru".

С 1 апреля в России начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом до сих пор используют зарубежные водительские удостоверения. В частности, в зоне риска оказались те, кто въехал в Россию с иностранными правами до апреля 2024 года. Их начнут штрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Исключением являются граждане России и Белоруссии с белорусскими водительскими правами.

Уточняется, что в 2024 года автомобилисты могли без экзаменов обменять иностранные водительские удостоверения на российские: этой возможностью воспользовались 400 тысяч человек. Однако с 1 апреля упрощенный обмен водительских удостоверений отменяется, теперь требуется сдать экзамены.

С 17 апреля в России начнут действовать новые тарифы страхования по полису ОСАГО. Для мотоциклистов будет учитываться мощность мотора: чем мощнее двигатель, тем выше стоимость. На цену полиса также повлияют возраст и стаж водителя. Отмечается, что изменения затронут как новые, так и уже действующие договоры.

Вместе с тем ожидается еще одно нововведение, связанное с водителями мусоровозов. Для них вводится трехлетний мораторий на штрафы за перевес, то есть они освобождаются от платы за вред, нанесенный дорогам.

Также с апреля Центробанк России сможет устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для выдачи заемных средств. Это ограничения коснутся рискованных кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Новые правила означают, что ЦБ вправе ограничивать долю займов в банках рискованным заемщикам на покупку машин. По словам директора компании "Автомаркетолог" Татьяны Акимовой, введение жестких лимитов позволит потребителю активнее рассматривать покупку автомобиля с пробегом или, например, пользоваться лизингом.

Кроме того, в апреле у некоторых автокомпаний появятся большие скидки на машины из-за того, что их объем на складах брендов существенно больше нормативных значений. В то же время некоторые автомобильные бренды заранее предупредили о планах повысить стоимость своей продукции, пишет Смотрим.

"Один из китайских брендов уже прислал информацию, что с 1 апреля будет увеличение цены на 60 тыс. рублей", – заявил "Газете.Ru" директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.

Уточняется, что китайские автомобили сейчас имеют преимущество в продажах, потому что скидки предоставляют и дистрибуторы, и автодилеры.

Ожидается, что с начала апреля в России также произойдет резкий всплеск спроса на шиномонтажные услуги. По словам руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко, стоимость шиномонтажных услуг может вырасти на 15-30% из-за высокого спроса, а также инфляции и роста цен на запчасти и расходные материалы. Носко добавил, что на рост цен также влияет подорожание оборудования и необходимость увеличивать зарплаты специалистам.