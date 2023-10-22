Российские ученые обнаружили в Арктике новые остров и бухту

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Позади полтора месяца плавания в полярных широтах и тысячи пройденных морских миль. В Мурманск вернулась экспедиция Северного флота и Русского географического общества, причем с открытиями. Обновляя топографические карты Арктики, ученые обнаружили в архипелаге Новая Земля неизвестный до сих пор остров и новую бухту. Были и исторические находки – советских судов, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" пришло в порт приписки. Арктический поход с его участием продолжался 48 суток. Ожидалось, что судно прибудет немного раньше, однако его задержала непогода – начался шквальный ветер.

Команда судна несколько недель назад высадилась на только что открытом острове у Новой Земли. Раньше нога человека здесь точно не ступала.

"Образовался он в июне этого года. По космическим снимкам был выявлен, и в этом году группа отработала", – говорит начальник отдела гидрографической службы Северного флота Алексей Корнис.

Новый остров появился из-за глобального потепления. Огромный ледник Рыкачева пришел в движение и, будто бульдозер, буквально выцарапал со дна моря миллионы тонн грунта. Длина нового острова – больше километра, ширина – 300 метров. Имя ему обещают присвоить через год.

На западе архипелага Новая Земля участники похода также открыли новую бухту, которая тоже появилась из-за таяния ледника. Гидрографы отмечают: с потеплением топографические, навигационные карты севера, созданные в 1950-е годы, серьезно устарели Сбор данных для их обновления – одна из основных задач этой экспедиции, пишет Смотрим.