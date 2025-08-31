Российские студенты начнут получать стипендию президента в 30 тысяч рублей

189

С 1 сентября текущего года некоторые российские студенты начнут получать новую стипендию президента размером в 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.

Стипендия будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям, проходящим очное обучение в вузах по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.

Уточняется, что конкурсный отбор на назначение новой стипендии планируется провести в сентябре-октябре, итоги будут подведены в ноябре-декабре.

«Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года», — рассказали в Минобрнауки.