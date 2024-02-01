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Россельхознадзор ограничил ввоз ряда кормов для домашних животных

1 февраля 2024 13:58
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Россельхознадзор ограничил ввоз ряда кормов для домашних животных

Россельхознадзор ограничил ввоз кормов для животных Farmina Pet Foods, которые производятся в Сербии. Там объяснили это решение повторным выявлением в корме мышьяка. Накануне Россельхознадзор сообщил, что ограничит ввоз кормов Hill’s в Россию с 6 февраля в связи с поставками некачественной продукции

Россельхознадзор ограничил поставки кормов для животных Farmina Pet Foods, которые производятся в Сербии. Это решение связано с повторным выявлением в продукции мышьяка, сообщила пресс-службе ведомства. «В связи с повторным выявлением мышьяка в кормах для животных Россельхознадзором с 31 января введены временные ограничения в отношении сербского предприятия Farmina Pet Foods», — сообщает служба (цитата по ТАСС). 

Farmina Pet Foods — итальянский производитель кормов для кошек и собак под брендом Farmina. Она выпускает корма на собственных фабриках в Италии, Сербии и Бразилии, говорится на сайте компании. Продукция продается в Европе, Африке, Южной Америке, США и России.

30 января Россельхознадзор сообщил, что в связи с поставками некачественной продукции с 6 февраля приостановит ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Причиной такого решения стали зафиксированные российским ведомством нарушения в работе как компетентного ведомства Италии, так и самих производителей. В Россельхознадзоре уточнили, что эти нарушения были обнаружены в ходе инспекции предприятий кормового сектора Италии в ноябре 2023 года. 

Как утверждает Россельхознадзор, на предприятиях не осуществлялся лабораторный контроль за компонентным составом кормов, который был указан на маркировке. Также ведомство указало на недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства кормов и на отсутствие сведений и документов о происхождении этого сырья, пишет Форбс. 

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