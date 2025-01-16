Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы

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Роспотребнадзор усилит лабораторный контроль окружающей среды на Черном море, а также за безопасностью морепродуктов. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства.

«Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов», — указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, в настоящее время было проведено 102 исследования.

Помимо этого в зоне ЧП сотрудники Роспотребнадзора проверяют качество атмосферного воздуха в жилых районах и местах работы ликвидаторов. Кроме того, анализируют воду из источников питьевого водоснабжения и распределительных сетей, а также готовые блюда из полевых кухонь и места размещения волонтеров, пишут "Известия".