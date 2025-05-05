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Роспатент зарегистрировал эмблему движения "Бессмертный полк"

5 мая 2025 10:08
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Роспатент зарегистрировал эмблему движения "Бессмертный полк"

Общероссийское движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) свою эмблему.

Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с информаций из ведомственной базы данных.

Соответствующая заявка была подана в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент утвердил регистрацию товарного знака на срок до 2033 года.

Эмблема представляет собой красную звезду с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк". Новый логотип будет использоваться для производства и продажи различных товаров, включая ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки.

В документах также указано, что с данным логотипом можно производить боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.

Отмечается, что новую эмблему представят в рамках предстоящей акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Шествие "Бессмертного полка" состоится 9 мая в смешанном формате: некоторые мероприятия пройдут в режиме онлайн, другая их часть — в виде традиционного прохода колонн с портретами своих близких, пишет Смотрим.

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