В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы

10 сентября 2025 12:49
79
Большинство детей мигрантов, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены в учебные заведения. Об этом сообщил Рособрнадзор.

«Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены», — говорится на официальном сайте ведомства. За период с апреля по август 2025 года документы на зачисление были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. Однако только 8 223 несовершеннолетних предоставили полный комплект документов и были допущены к обязательному тестированию на знание русского языка.

Тестирование организовано с учетом возраста и предполагаемого класса обучения. Для поступления в 1 класс проверяются навыки устной речи, слушания и понимания, а также лексико-грамматические знания — тест проводится в устной форме. Со 2 класса к проверке добавляются задания на чтение и письмо, тестирование становится устно-письменным. Из 8 223 детей, подавших полный пакет документов, тестирование прошли 5 940 человек. Из них только 2 964 (примерно 50%) успешно справились с заданиями. Это составляет всего 12,6% от общего числа детей, на которых поступили заявки на зачисление, пишет Ура.ру. 

Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
83
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
126
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
293
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
361
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
282
