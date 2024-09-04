Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии операторам, которые ускоряют YouTube

89

Роскомнадзор заявил, что провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии.

За нарушения операторы могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 13.45 КоАП):

В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии. — Роскомнадзор