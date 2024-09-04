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Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии операторам, которые ускоряют YouTube

4 сентября 2024 12:11
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Роскомнадзор пригрозил аннулировать лицензии операторам, которые ускоряют YouTube

Роскомнадзор заявил, что провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии.

За нарушения операторы могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 13.45 КоАП):

В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии.

— Роскомнадзор

Об этом Роскомнадзор сообщил в письмах территориальных управлений по Северо-Западному федеральному округу, Республике Дагестан и Рязанской области. Первые два письма разосланы 30 августа и 2 сентября соответственно, в третьем письме даты нет. Президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко и собеседники Forbes в трех операторах связи подтвердили их получение. [Forbes]

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