Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России

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Роскомнадзор сообщил о начале замедления трафика Facebook в России с 25 февраля в соответствии с решением Генеральной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика", - Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующие меры осуществляются в связи с решением генеральной прокуратуры России. Требования снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину были проигнорированы.