РОСКИНО отмечает 100-летний юбилей

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В 2024 году компания РОСКИНО перешагнула вековой рубеж: сто лет назад, 13 июня 1924 года, Совнарком РСФСР учредил акционерное общество «Совкино» по производству и прокату кинофильмов на территории страны и за рубежом. За долгие годы организация прошла непростой путь: менялись названия, формат работы, но неизменной оставалась главная миссия – продвижение отечественного кинематографа на мировой арене.

Пережив все трансформации, сегодня РОСКИНО является ключевой компанией по продвижению за рубежом российских фильмов, сериалов и анимации, а также креативного потенциала и копродукционных возможностей с Россией. За последние три года РОСКИНО организовало участие российской киноиндустрии в более чем 20 международных кинорынках и провела собственный национальный рынок контента. Также компания организовала свыше 70 Фестивалей российского кино в более чем 35 странах мира. В 2023 году РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации инициировало проект «Дни зарубежного кино в России», в рамках которого состоялось 8 мероприятий.

Сегодня, в новых условиях, происходит перезагрузка деятельности РОСКИНО. Помимо проведения Фестивалей российского кино за рубежом, Дней зарубежного кино в России и организации участия российской киноиндустрии в кинорынках, компанией РОСКИНО вводятся новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов.

Фото: киноплакат советских фильмов для кинопроката за рубежом из архивов "Совэкспортфильма".