РОС позволит летать к Луне каждые 15 суток

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Специалист по баллистике Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Никита Чудинов рассказал о перспективах новой российской орбитальной станции РОС.

По его словам, которые приводит РИА Новости, РОС будет ключевым элементом в лунной программе, предоставляя возможность регулярных полётов к Луне из плоскости станции каждые 15 суток. Высокая активность полётов обеспечит длительное пребывание экипажа при двухпусковых схемах.

Согласно Рафаилу Муртазину, начальнику отдела баллистики РКК "Энергия", высота орбиты РОС составит 370 километров, что на 60 километров меньше, чем сейчас у МКС. Это уменьшит риск столкновения станции с космическим мусором, так как атмосферное воздействие на этой высоте быстрее уводит мусор с орбиты.

Фото: Светлана Дильдина