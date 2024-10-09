РФ может увеличить пошлину на заграничные цветы

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РФ может повысить импортную пошлину на цветы, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

"Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим", - сказала она.

По ее словам, эта мера касается поставок цветов из недружественных стран. При этом министр напомнила, что с июля этого года действует пошлина в размере 20% на поставки цветов из таких стран. Она назвала ее "полузапретительной", сообщив, что порядка 19% цветов приходилось именно на недружественные страны, пишет Интерфакс.

При этом она не исключила введения пошлина и на цветы из дружественных стран, если их компании-производители зарегистрированы в недружественных странах. "И дальше будем смотреть на возможности введения таких же пошлин: если, например, в дружественных странах компания, которая занимается цветами, зарегистрирована в недружественной стране, - сказала она. - Мы начали этот анализ. Это более сложная информация. Но, тем не менее, мы это добьем и будем двигаться поступательно для того, чтобы обеспечить рынок для наших цветоводов".

Лут также сообщила, что в настоящее время доля отечественных цветов на рынке РФ составляет порядка 25% - 390 млн штук. "В этом году надеемся на увеличение этого производства", - сказала она. Этому будут способствовать меры господдержки, которые действуют в отрасли. "Ввели возможность льготного инвестиционного кредитования для строительства именно цветочных теплиц. Срок - восемь лет, в принципе это достаточная мера", - считает она.

По словам министра, в настоящее время в Тамбовской и Тульской областях реализуются два крупных проекта, рассчитанные на выращивание 16 млн штук цветов в год. "Они, соответственно, должны запуститься в текущем и следующем году", - сказала Лут.