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РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы через Турцию

7 июня 2022 10:54
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РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы через Турцию

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы через Турцию, сообщило агентство Bloomberg.

"Однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями", – сообщило агентство.

По плану России и Турции с участием ООН необходимо убрать мины из акватории порта Одессы и создать безопасный коридор для отправки судов с зерном из Черного моря в Средиземное море.

Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов при участии России.

Россия и Турция организуют экспорт украинского зерна, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в онлайн-формате.

По его словам, российские военные специалисты "уже сегодня выезжают в Турцию". "Завтра туда направляется моя делегация", – уточнил Лавров. После того, как турецкие военные разминируют украинские порты, будет организован коридор для морского экспорта украинского зерна, сообщает smotrim.ru.

Лавров надеется, что турецкая и российская сторона смогут "подробнейшим образом проработать" разные варианты. Выполнение этих вариантов зависит "исключительно от тех, кто должен работать с Украиной". Западные страны должны обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов. Эти же страны должны "снять любые препятствия для доставки, страхования, обслуживания" кораблей с украинским зерном и продовольствием на пути "в порты Европы, а оттуда – в порты развивающихся стран", пояснил Лавров.

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