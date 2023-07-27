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РФ готова развивать авиасообщение с Африкой

27 июля 2023 12:32
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РФ готова развивать авиасообщение с Африкой

Россия готова развивать авиасообщение со странами Африки при гарантиях собственности для самолеты российских авиакомпаний, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на пресс-конференции в ходе форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

В авиапарках российских авиакомпаний находятся 733 самолета Boeing и Airbus и 160 самолетов отечественного производства Superjet 100.

По словам Нерадько, этого "достаточно не только для обслуживания текущих сетей, но и для развития международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке".

"Вместе с тем нашим перевозчикам нужны гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", – сказал Нерадько.

По словам Нерадько, на сегодня 186 из 658 самолетов иностранного производства освобождены от двойной регистрации, что позволяет им безопасно выполнять рейсы за рубеж, пишет "Интерфакс".

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы с целью избежать ареста или задержания воздушных судов, которые зарегистрированы за границей и принадлежат иностранным лизингодателям. В настоящее время авиаперевозчики России в связи с санкциями Запада летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. Евросоюз, Канада, США и ряд других стран закрыли небо для самолетов РФ, пишет Смотрим.

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