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Распространение коронавируса ускорило четвертую промышленную революцию, привело к взрывному росту онлайн-сервисов и их прочному внедрению в жизнь. Об этом написал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".

Он пояснил, что это было вызвано "срочной необходимостью избежать физических контактов между людьми".

По мнению Медведева, после пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований.

Зампред Совбеза указал на необходимость в полном объеме выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. Он отметил, что это один из основополагающих международных документов в сфере безопасности.