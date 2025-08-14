Я нашел ошибку
Учительница географии из Тольятти вышла в полуфинал федерального шоу «Классная тема!»
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
Жителям 849 домов Самарской области начисление за тепло производится по нормативу
Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе
Тольяттинец повелся на заманчивое предложение мошенника
S7 Airlines оштрафована за отказ пассажирам в перевозке
Самарцы забыли забрать в МФЦ 650 тысяч пакетов документов на недвижимость
В Жигулёвске на территории садоводческого некоммерческого товарищества задержали наркомана
РАН утвердила два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"

14 августа 2025 10:02
118
РАН утвердила два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на содержание орфографического словаря русского языка как государственного.

По данным агентства, теперь допустимой нормой произношения слова "миллион" считается "мильон". То же правило будет распространяться на слово "миллиард", теперь его можно произносить как "мильярд". Уточняется, что новая норма распространяется на другие формы этих двух слов: "миллионный" – "мильонный", "миллиардный" – "мильярдный".

В предисловии словаря говорится, что он ставит своей целью фиксацию орфографической нормы, при этом его работа не нацелена на нормализацию современного словоупотребления, поскольку это является прерогативой исключительно толкового словаря.

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук не исключила, что разговорный вариант слова "свекла", где ударение падает на последний слог, с течением времени может вытеснить правильное произношение "свёкла" с ударением на первый слог.

В центре внимания
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
14 августа 2025  11:06
Благоустройство дворов по программе «Народный бюджет» стартовало в Самаре
16
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
13 августа 2025  18:31
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
386
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
13 августа 2025  12:47
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
332
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
13 августа 2025  10:44
В Самаре сменился глава департамента городского хозяйства
416
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025  10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
328
