РАН утвердила два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"

Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на содержание орфографического словаря русского языка как государственного.

По данным агентства, теперь допустимой нормой произношения слова "миллион" считается "мильон". То же правило будет распространяться на слово "миллиард", теперь его можно произносить как "мильярд". Уточняется, что новая норма распространяется на другие формы этих двух слов: "миллионный" – "мильонный", "миллиардный" – "мильярдный".

В предисловии словаря говорится, что он ставит своей целью фиксацию орфографической нормы, при этом его работа не нацелена на нормализацию современного словоупотребления, поскольку это является прерогативой исключительно толкового словаря.

Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук не исключила, что разговорный вариант слова "свекла", где ударение падает на последний слог, с течением времени может вытеснить правильное произношение "свёкла" с ударением на первый слог.