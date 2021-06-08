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Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

8 июня 2021 13:41
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Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что международному сообществу необходимо задуматься на тем, какие уроки извлечь из пандемии коронавируса.

«Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — отмечается в приветствии главы государства участникам форума «Примаковские чтения». Обращение Путина зачитал во вторник, 8 июня, его помощник Юрий Ушаков.

Глава государства вновь напомнил, что борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мирового сообщества.

Президент также рассчитывает, что участники «Примаковских чтений» уделят пристальное внимание актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня, пишут "Известия".

Теги: Владимир Путин коронавирус

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