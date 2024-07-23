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Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста РФ

23 июля 2024 09:07
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Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста Российской Федерации певцу Ярославу Дронову, более известному как Shaman. Соответствующий указ был опубликован и стал доступен для ознакомления на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <… > Дронову Ярославу Юрьевичу», — говорится в документе.

Кроме того, в рамках тех же наградных мероприятий, Владимир Путин наградил известного режиссера-постановщика Александра Митту орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Эти почести отражают признание вклада культурных деятелей в развитие искусства и культуры России, пишет Ура.ру.

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