Путин приравнял переживших осаду Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны

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Закон, приравнивающий обладателей знака "Житель осажденного Сталинграда" к категории ветеранов Великой Отечественной войны и обеспечивающий их соответствующей социальной защитой был подписан в пятницу президентом России Владимиром Путиным.

Документ размещен на официальном сайте правовой информации. В пояснительной записке к нему говорилось, что закон призван установить правовые гарантии социальной защиты для лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Сталинграда".

Законопроект, разработанный правительством по инициативе главы государства, был принят Госдумой в третьем чтении 20 апреля, после чего его одобрил Совет Федерации.

Ранее официальный статус "Житель осажденного Сталинграда" был закреплен в законодательстве Волгоградской области. Согласно региональному закону, соответствующий знак получали те, кто находился в городе с 23 августа 1942-го по 2 февраля 1943 года, пишет Смотрим.