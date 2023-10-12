Путин прилетел в Бишкек на саммит СНГ

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Владимир Путин с официальным визитом в Киргизии, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Оно запланировано на завтра. Президент России уже прибыл в страну. Сегодня проведёт переговоры с киргизским коллегой.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в центре внимания вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Бишкека в различных областях. По итогам будет подписан пакет документов.

Ещё одно мероприятие – торжества в честь 20-летия российской военной авиабазы в Киргизии. Ожидается, что сегодня Владимир Путин проведёт отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В числе тем – ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Ещё одно мероприятие в Киргизии сегодня – заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Страна в этом году председательствует в Содружестве.

В пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном – будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике, пишет Смотрим.