Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом. Соответствующее обращение размещено в субботу, 9 июля, на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник несет в себе глубокий нравственный и духовный смысл, а также служит объединению людей, сбережению любви, добра и милосердия.

Путин особенно отметил активное участие российской мусульманской общины в жизни страны и реализации масштабных благотворительных, образовательных и просветительских инициатив. По его словам, ее деятельность крайне важна для поддержания мира и согласия в обществе.

«Желаю вам здоровья, успехов, счастья и благоденствия», — указано в тексте.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, который отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует завершение паломничества мусульман в Мекку.