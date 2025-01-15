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Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива мазута

15 января 2025 09:18
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Путин потребовал активных действий по ликвидации разлива мазута

Правительство должно активно взаимодействовать с регионами, пострадавшими от разлива мазута, заявил президент. Накануне кабмин создал комиссию по ликвидации последствий ЧП, произошедшего из-за крушения двух танкеров месяц назад.

Президент России Владимир Путин потребовал активных действий от правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова передает пресс-служба Кремля.

«Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии — знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», — сказал Путин.

Глава государства также обратил внимание на необходимость проведения «комплекса планируемых мероприятий» в полном объеме. «Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — добавил он.

Путин в очередной раз выразил благодарность волонтерам, которые начали очистку берегов от нефтепродуктов сразу после крушения танкеров, пишет РБК.

Соответствующая комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым была создана накануне, 13 января. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, экосистема регионов требует быстрого восстановления, очистки от загрязнения, а также предотвращения новых утечек нефтепродуктов.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло месяц назад, 15 декабря. На их борту находилось 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в Черное море. Топливо вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. В Кремле называли сложившуюся ситуацию критической. Путин счел недостаточными усилия по минимизации ущерба и потребовал принять меры по сокращению последствий до начала весенне-летнего сезона.

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