Путин поручил сохранить до 2030 года ставку 2% по дальневосточной ипотеке

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Президент России Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 11 ноября.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», — говорится в сообщении.

Ко всему прочему глава государства поручил с 1 января 2025 года обеспечить реализацию программы «Земский работник культуры», предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 млн рублей специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ, а также распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на таких специалистов.

Ранее, 22 октября, правительство России выделило 446,9 млрд рублей на дополнительное субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека» из Резервного фонда. Уточняется, что 35,1 млрд рублей направлено на реализацию «Дальневосточной и арктической ипотеки» по ставке 2%, пишут "Известия".