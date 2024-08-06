Путин поручил сформировать федпроект "Россия в мире"

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Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать федеральный проект "Россия в мире", направленный на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение российских традиционных ценностей за рубежом. Поручение по итогам совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам в мае опубликовано на сайте Кремля.

В проект также поручено включить проведение олимпиад и конкурсов в целях привлечения иностранных граждан; увеличение объема совместных научных исследований; расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов; проведение международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи, пишет ТАСС.