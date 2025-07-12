Путин поручил с 2026 года проводить "Кубок защитников Отечества"

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Российский лидер Владимир Путин поручил проводить "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов боевых действий. Это следует из перечня президентских поручений о итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, опубликованного на сайте Кремля.

Поручено представить проект указа главы государства о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев учреждение приза президента за победу на всероссийском этапе указанных соревнований.

Кроме того, в другом поручении сказано о необходимости разработать и утвердить концепцию развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, а также план мероприятий по реализации названной концепции. При этом нужно определить объем и источники финансирования мероприятий, пишет Смотрим.