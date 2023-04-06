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Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

6 апреля 2023 10:39
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Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году

В России в феврале-марте следующего года пройдет Всемирный фестиваль молодежи, следует из опубликованного в среду указа главы государства Владимира Путина.

В течение трех месяцев правительству необходимо определить источники финансирования, а также разработать меры для подготовки и проведения мероприятия. Кроме того, кабмину следует оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Путин также утвердил состав оргкомитета по подготовке мероприятия. Его председателем назначен первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пишет Смотрим.

Идея проведения масштабного мероприятия появилась на встрече Путина со студентами в январе. Одна из участниц выступила с предложением повторить фестиваль, который проходил в Сочи в 2017 году. Президент идею поддержал, но отметил, что в современных реалиях воплотить ее будет непросто. Путин добавил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне.

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