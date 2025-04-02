Путин поручил образовать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев МВД

136

Президент России Владимир Путин 2 апреля постановил образовать в составе МВД РФ службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Соотвествующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции постановляю: образовать на базе главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации», — говорится в документе.

Согласно данным указа, правительству РФ предоставили три месяца для разработки предложений по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. В то же время министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву поручено организовать проведение соответствующих мероприятий, пишут "Известия".

Уточняется, что Службу регистрации иностранцев МВД РФ возглавит замгенпрокурора Андрей Кикоть. Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Назначить Кикотя Андрея Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится на официальном интернет-портале правовой информации.