В новом сезоне «Цифрового ликбеза» школьникам региона расскажут об ответственном использовании искусственного интеллекта

12 октября 2026 года в рамках всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» АО «ПФ «СКБ Контур» (далее – СКБ Контур) и АНО «Цифровая экономика» представят новый обучающий ролик и методические материалы для педагогов при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

Тема третьего сезона – ответственное использование искусственного интеллекта. Разработчик экосистемы для бизнеса СКБ Контур расскажет школьникам, как ИИ-помощники могут быть полезны в учебе и повседневной жизни, а также о рисках, которые таит в себе бездумное доверие к нейросетям.

В основе урока – ключевые вопросы: чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками. Главный герой нового видеоролика – стеснительный толстолобик Миша, которому проще общаться с ИИ-чатом, чем с людьми. Вместе с учителем и одноклассниками он разбирается, почему «галлюцинации» нейросетей, доброжелательность алгоритмов и эффект когнитивного аутсорсинга могут навредить, если не сохранять за собой ответственность за результат и забыть про ценность командной работы. В доступной и увлекательной форме ребята узнают, как ставить задачи ИИ-помощнику так, чтобы он работал эффективно, а не подменял собой мышление.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями и педагогами, верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках информатики, ОБЖ и классных часах.

СКБ Контур участвует в проекте с 2024 года. В предыдущем сезоне компания представила урок о цифровой экологии «Как цифровые привычки меняют мир», который собрал более 860 тысяч просмотров, а методические материалы использовали 54,3 тысячи педагогов для проведения уроков по всей стране. Новый сезон продолжает эту традицию, фокусируясь на одной из самых актуальных тем современности – ответственном использовании искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект уже масштабно интегрировался в нашу жизнь: школьники сегодня общаются с ИИ-чатами едва ли не чаще, чем с живыми людьми. Но мало кто задумывается, что нейросеть может ошибаться, выдавать ложные факты или просто поддакивать пользователю. Наш новый урок в рамках «Цифрового ликбеза» – это попытка честно и понятно поговорить с детьми о том, как пользоваться ИИ-помощниками с умом, не теряя собственного критического мышления. Мы хотим, чтобы школьники воспринимали ИИ не как замену собственному мозгу, а как инструмент, который помогает думать быстрее и качественнее», – Светлана Скользкова, советник генерального директора СКБ Контур по социальной ответственности. «Развитие ИИ-технологий формирует новую цифровую реальность, в которой искусственный интеллект становится частью образовательных и профессиональных процессов. Это требует соответствующего обновления подходов к цифровой грамотности: необходимо знакомить подрастающее поколение не только с возможностями современных технологий, но и с Приложение принципами их ответственного применения. Важно, чтобы использование ИИ сопровождалось пониманием его роли, возможностей и ограничений. Просветительские проекты, такие как «Цифровой ликбез», позволяют своевременно включать эти темы в образовательную повестку и формировать у школьников навыки, необходимые для жизни в цифровом обществе», – Юлия Горячкина, директор Департамента подготовки кадров для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России и проходит в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – СКБ Контур, Яндекс, Благотворительный фонд «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского», ПАО «Ростелеком» – представлены на сайте проекта

Фото: АНО «Цифровая экономика»