В ПФО обсудили трудоустройство ветеранов СВО  

6 октября 2026 года в Казани состоялось совместное совещание аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и межведомственной комиссии Республики Татарстан по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей на которое были приглашены представители всех регионов округа, курирующие вопросы трудоустройства ветеранов СВО.

Заседание прошло под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Александра Тихонова. Главной темой стали трудоустройство ветеранов и их адаптация к гражданской жизни. По видеоконференцсвязи в совещании также приняли участие: руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Андрей Колотовкин, руководитель Самарского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Наталья Полянскова и министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Участники совещания обсудили опыт Татарстана по организации совместной работы власти, фонда «Защитники Отечества», некоммерческих организаций и работодателей по трудоустройству ветеранов боевых действий. Особое внимание было уделено поддержке, оказываемой на муниципальном уровне и практикам, которые могут быть востребованы в других регионах округа.

«Цель сегодняшнего мероприятия — не рассказать друг другу об исполнении федеральных установок по повышению занятости наших ребят, а обсудить уникальные и наиболее востребованные форматы трудоустройства ветеранов боевых действий», — подчеркнул Александр Тихонов.

Также рассмотрели предложения по повышению занятости ветеранов, позицию ветеранской общественности и опыт предприятий «Татнефть» и «Казаньоргсинтез». Ветеран СВО, победитель конкурсного отбора в резерв управленческих кадров Республики Татарстан Булат Хабибуллин представил свою историю возвращения к гражданской жизни.

Отдельной темой стала работа межведомственных комиссий. Как отметил Александр Тихонов, на региональном уровне в целом выстроена система координации поддержки ветеранов и их семей, однако в муниципалитетах эта работа требует усиления.

Заместитель полпреда предложил установить регулярность и тематику заседаний муниципальных комиссий, обеспечить личное участие глав муниципальных образований, включить в состав комиссий ветеранов СВО и социальных координаторов фонда «Защитники Отечества».

Лучшие муниципальные практики предложено анализировать ежеквартально и обсуждать на региональном уровне.

«На практике знаю, что там, где руководитель лично вовлечён в вопросы поддержки бойцов, проблемы «расшиваются» значительно быстрее», — отметил Александр Тихонов.

В тот же день Александр Тихонов посетил региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества» и ознакомился с работой филиала. Заместителю полпреда показали кабинеты приёма и психологической помощи, а также пространства для встреч и занятий с ветеранами. Особое внимание здесь уделено доступности помещений для маломобильных посетителей и организации социальной, медицинской и юридической поддержки ветеранов и их семей.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО