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Путин пообещал наказать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году

22 февраля 2022 11:22
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Путин пообещал наказать виновных в гибели людей в Одессе в 2014 году

Президент России Владимир Путин в ходе обращения в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл подробности о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, при которой погибли 48 человек. 

Президент заявил, что имена виновных известны, будет сделано все, чтобы их найти и предать суду, пишет Лента.

«Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», — уточнил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе обращения назвал Украину частью российской истории. Он подчеркнул, что Украина для России — это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, духовного пространства.

2 мая 2014 года в Одессе проходили столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев укрылась в Доме профсоюзов, который был подожжен. Погибли 48 человек, большинство из них — при пожаре.

Теги: Путин

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