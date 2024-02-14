Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ, призывы к экстремизму и ряд других преступлений. Соответствующий документ опубликован 14 февраля на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. К числу законов, за которые может применяться изъятие имущества, добавляется ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»), а также ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

Помимо этого, нововведения коснутся и призывов к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (ст. 284.2 УК РФ), оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участия (ст. 284.3 УК РФ) и реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), пишут "Известия".