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Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

19 мая соответствующий закон был единогласно приняла Госдума, а 2 июня – Совет Федерации. В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что Россия якобы нарушала ряд его положений.

В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент внес в Госдуму законопроект о денонсации документа. Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Он был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, передает Радио Маяк.