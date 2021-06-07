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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

7 июня 2021 13:19
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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

19 мая соответствующий закон был единогласно приняла Госдума, а 2 июня – Совет Федерации. В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решение тем, что Россия якобы нарушала ряд его положений.

В январе МИД России заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент внес в Госдуму законопроект о денонсации документа. Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Он был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, передает Радио Маяк.

Теги: Владимир Путин денонсация Договор по открытому небу

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