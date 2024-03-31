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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

31 марта 2024 10:45
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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет ТАСС.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 150 000 человек», — говорится в указе.

Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.

Закон о повышении до 30 лет верхней границы призывного возраста вступил в силу 1 января.

Как ранее пояснял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «те граждане, которым [исполнилось] 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году». «Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — добавлял Картаполов.

Также отсрочка от призыва на срочную службу предоставляется гражданам, работающим в аккредитованных IT-компаниях, до достижения ими 30 лет. С идеей изменить границы призывного возраста выступил в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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