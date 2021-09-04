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Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный

4 сентября 2021 09:57
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Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный

Он осмотрел командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители "Ангара". Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на макете продемонстрировал Путину устройство стартового стола для "Ангары" и рассказал о работах, которые необходимо будет провести для реализации лунной программы.

По словам Рогозина, строительные работы на объектах завершатся в 2022 году. После этого там приступят к работе технологи Роскосмоса, и начнутся автономные, а затем и комплексные испытания всех систем космодрома.

Путин ознакомился с макетами различных модификаций "Ангары", макетом космического корабля "Орел", который изготавливает РКК "Энергия", передает Радио Маяк.

Теги: Владимир Путин Дмитрий Рогозин космодром Восточный

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